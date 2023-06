Coritiba x Santos: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Coritiba e Santos entram em campo neste sábado (10), às 16h de Brasília, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, em partida válida pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Coritiba é o lanterna da Série A com apenas três pontos conquistados em nove jogos. O Verdão tem a pior defesa do Brasileirão (junto do América-MG) e busca desesperadamente a sua primeira vitória para respirar na competição.

Já o Santos é o 12º colocado com 12 pontos ganhos em nove partidas. Entretanto, o Peixe vive um momento complicado e está sem vencer há sete jogos. Diante do adversário paranaense o Alvinegro Praiano enxerga uma oportunidade perfeita para voltar a vencer e aumentar a crise no rival.