Coritiba x RB Bragantino: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Coritiba e RB Bragantino entram em campo neste domingo (9), às 18h de Brasília, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), para disputar a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2022.

O duelo marca o encontro entre duas equipes que estão na segunda página da tabela, separadas por seis pontos. O Coritiba, mandante nesta partida, está muito próximo da zona de rebaixamento, na 16ª colocação, com 31 pontos em 29 rodadas. A equipe foi goleada pelo Palmeiras por 4 a 0 na última rodada, no Allianz Parque. Já o RB Bragantino está na 12ª posição, com 38 pontos em 30 jogos. O Massa Bruta venceu o Cuiabá por 2 a 1 na última rodada, jogando em casa.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida com exclusividade pelo Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Coritiba: Gabriel; Natanael, Chancellor, Luciano Castán e Egídio; Bruno Gomes, Trindade e Boschilia; Warley, Alef Manga e Fabrício Daniel. Técnico: Guto Ferreira.

RB Bragantino: Cleiton; Jadsom Silva, Léo Realpe, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Hyoran; Artur, Popó e Helinho. Técnico: Maurício Barbieri.

CORITIBA X RB BRAGANTINO | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data: 09/10/2022 (domingo)

Horário: 18h (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Gizeli Casaril (SC)

Árbitro de Vídeo (VAR): Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)