Coritiba x Internacional: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Coritiba e Internacional entram em campo nesta quinta-feira (22), às 20h de Brasília, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), para disputar a 11ª rodada da Série A do Brasileirão, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

O Coritiba ocupa atualmente a lanterna da competição. O time soma apenas 4 pontos em 10 rodadas disputadas. Na última rodada, a equipe empatou em 0 a 0 com o Santos, jogando em casa.

Já o Internacional é o 11º colocado da Série A. A equipe soma 14 pontos em 10 rodadas disputadas. Na última rodada, o time venceu o Vasco por 2 a 1, jogando em casa.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Kuscevic, Henrique e Thiago Dombroski; Júnior Urso (Andrey), Natanael, Bruno Gomes e Jamerson; Moreno, Robson e Alef Manga. Técnico: Antônio Carlos Zago.

Internacional: John; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Campanharo, Johnny e Alan Patrick; Pedro Henrique e Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.



CORITIBA x INTERNACIONAL | FICHA TÉCNICA

Competição: 11ª rodada da Série A do Brasileirão

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data: 22/06/2023 (quinta-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)