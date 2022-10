Coritiba x Internacional: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Coritiba e Internacional entram em campo neste domingo (23), às 18h de Brasília, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), para disputar a 33ª rodada da Série A do Brasileirão 2022.

O Coritiba, mandante nesta partida, está na parte de baixo da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, ocupando a 15ª colocação, com 34 pontos em 32 jogos. A equipe vem de derrota para o seu grande rival Athletico-PR na última rodada, por 1 a 0. Já o Internacional é o vice-líder do Brasileirão e segue na busca por alcançar o líder Palmeiras. O Colorado tem 60 pontos e na última rodada venceu o Botafogo por 1 a 0.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida com exclusividade pelo Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Matheus Alexandre, Chancellor, Luciano Castán e Rafael Santos; Bernardo, Jesús Trindade, Boschilia e Adrían Martínez; Fabrício Daniel e Alef Manga. Técnico: Guto Ferreira.

Internacional: Keiller; Bustos, Rodrigo Moledo, Vitão e Renê; Johnny, Edenilson, Carlos de Pena, Alan Patrick e Pedro Henrique (Wanderson); Alemão. Técnico: Sidnei Lobo (auxiliar).

CORITIBA X INTERNACIONAL | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data: 23/10/2022 (domingo)

Horário: 18h (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA-RJ)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (FIFA-BA) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

Árbitro de Vídeo (VAR): Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA-SP)