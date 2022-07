Coritiba x Cuiabá: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Coritiba entra em campo nesta segunda-feira, 25 de julho às 20:00h (horário de Brasília), contra o Cuiaba pelo Brasileirão. A partida será no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, Paraná. A partida é válida pela 19ª rodada do 1º turno.

A partida fecha o 1º Turno da Série A e se tornou muito importante para o Fortaleza, último colocado com 15. O time cearense fica de olho do duelo, já que a diferença para sair do Z4 aumentará e dependendo do resultado, a configuração de pontos e as colocações dos concorrentes diretos mudará. Hoje o Coritiba tem 19 pontos e é o 17º , já o Cuiabá é o 18º com 20.

Escalação



CORITIBA: Alaex Muralha; Natanel, Guillermo De Los Santos, Luciano Castan, Egídio; Bernardo, Val, Régis; Igor Paixão, Alef Manga e Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Morínigo

CUIABÁ: Walter; João Lucas, Marllon, Joaquim, Igor Cariús; Camilo, Pepe, Rafael Gava; Alesson, Valdívia e Rodriguinho.

Técnico: António Oliveira

Coritiba x Cuiaba

Estádio: Estádio Couto Pereira, em Curitiba, Paraná

Horário: 20:00h (de Brasília), segunda-feira, 25 de julho

Árbitro: Braulio da Silva Machado