Coritiba x Ceará: saiba valores e onde comprar os ingressos para a torcida visitante

O Ceará enfrenta o Coritiba na próxima quarta-feira (28), às 19h, no Couto Pereira, em Curitiba/PR, pela Série A de 2022. Aos torcedores alvinegros interessados em assistir ao jogo, a venda de ingresso para a torcida visitante será iniciada na terça (27), no Paraná, pelo clube mandante.

A comercialização ocorre de 10h às 18h, na bilheteria do estádio que recebe o confronto. O valor do ingresso é de R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia). As vendas também ocorrem no dia da partida, às 10h.

A meia é restrita para idosos com idade superior a 60 anos, estudantes, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência física e portadores de câncer. As crianças com até 6 anos e cadeirantes não pagam ingresso.

Na classificação da Série A, hoje o Ceará está em 15º, com 31 pontos, enquanto o Coritiba é o 16º, com 28. Por isso, o confronto tem peso importante, com as equipes tentando se distanciar do Z-4.