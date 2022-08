Coritiba x Avaí: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Coritiba entra em campo neste sábado (27), às 16h30 (horário de Brasília), contra o Avaí pelo Brasileirão da Série A. A partida será no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, Paraná.

A partida é entre concorrentes diretos contra o rebaixamento, com os dois times integrando o Z4 e separados por um ponto; O Avaí está na frente, em 17º com 23 pontos, enquanto o Coxa vem logo atrás, com 22 em 18º.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e Premiere

Palpites

Escalação



CORITIBA:

Alex Muralha; Matheus Alexandre, Guillermo, Marcio Silva e Guilherme Biro; Bernardo, Val e Jesús Trindade; Egídio, Fabrício Daniel e Léo Gamalho Técnico: Eduardo Barroca.

AVAÍ:

Vladimir; Thales Oleques, Arthur Chaves, Rafael Vaz e Cortez; Eduardo, Raniele e Bruno Silva; William Pottker, Guerrero e Muriqui. Técnico: Eduardo Barroca.

Coritiba x Avai

Estádio: Estádio Couto Pereira, em Curitiba, Paraná

Data: Sábado, 27 de agosto

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (FIFA-DF)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA-GO) e Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA-DF)

VAR: Wagner Reway (PB)