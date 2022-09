Coritiba tem retornos e desfalques para enfrentar Ceará; veja provável escalação

O Coritiba entra em campo nesta quarta-feira (28) contra o Ceará, em duelo que marca o reencontro do técnico Guto Ferreira com o Alvinegro de Porangabuçu. Para a partida, o treinador deverá modificar a equipe, devido a desfalques e retornos de atletas.

Diante da equipe cearense, Guto Ferreira não terá o zagueiro Chancellor à disposição. O atleta está cedido à Seleção da Venezuela para a Data FIFA de outubro. Guillermo deve ser o substituto do venezuelano. Outra baixa para o embate, é o volante Willian Farias. Com lesão no pé, o camisa 8 necessitará de intervenção cirúrgica e desfalcará o Coxa Branca até o final da temporada. Hernán Peréz, recuperando-se de desconforto muscular, é dúvida para o confronto, enquanto o lateral-esquerdo Diego Porfírio e o atacante Neilton estão em transição.

Apesar das ausências, Guto Ferreira volta a contar com os atacantes Adrían Martínez e Léo Gamalho. O zagueiro Henrique, recuperado de lesão, também está à disposição. No entanto, os atletas não devem iniciar na equipe titular.

A provável escalação do Coritiba para enfrentar o Ceará, no Couto Pereira, nesta quarta-feira, às 19h (horário de Brasília), conta com: Gabriel Vasconcelos; Natanael, Guillermo, Luciano Castán e Rafael Santos; Bruno Gomes, Jesús Trindade e Robinho; Warley, Fabrício Daniel e Alef Manga.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil