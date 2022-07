Coritiba busca placar e empata em 2 x 2 com o Juventude

Coritiba e Juventude se enfrentaram neste domingo (10) no Couto Pereira pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O placar final de 2x2 não foi positivo para nenhuma das equipes.

O Coxa segue na 12ª colocação na tabela, mas está há apenas dois pontos de distância do primeiro time dentro do Z-4. Já a equipe gaúcha segue na zona de rebaixamento e pode chegar á lanterna do Brasileirão caso o Fortaleza vença sua partida contra o Palmeiras.

2x0 pro @ecjuventude no primeiro tempo, 2x0 pro @coritiba no segundo tempo. No fim, 2x2 e um ponto pra cada lado! pic.twitter.com/cI47j3cm3U — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) July 10, 2022

Jogando em casa, o Coxa viu o time visitante abrir vantagem de 2x0 no placar na primeira parte do jogo. A equipe comandada por Gustavo Morínigo voltou para o segundo tempo com uma postura mais ofensiva e conseguiu deixar tudo igual no Couto Pereira.

Um segundo tempo com a cara do Coxa! No embalo da torcida e na busca pelo empate! Será que a virada vem?



📸 Robson Mafra/ Agif/Gazeta Press pic.twitter.com/kBsTKfdEnU — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) July 10, 2022

Paulo Henrique e Ricardo Bueno foram responsáveis pelos gols do Juventude. Já do lado do Coritiba, quem balançou as redes foi Léo Gamalho e Adrían Martínez.

