Coritiba anuncia a demissão de Antônio Carlos Zago do comando da equipe

O Coritiba anunciou a demissão do técnico Antônio Carlos Zago, nesta terça-feira (27). A entrevista do então treinador após a derrota para o Grêmio foi determinante para a decisão da diretoria.

O técnico chegou ao clube em abril e não conquistou nenhuma vitória no comando da equipe. Ao todo, foram 11 jogos, com sete derrotas e quatro empates. Leomir de Souza, auxiliar técnico fixo do clube, também foi demitido.

A equipe será comandada por Thiago Kosloski, que assume o posto interinamente até a chegada do novo treinador. Ele, que era técnico do Sub-20 do clube, foi promovido para auxiliar permanente da equipe principal.

Após a derrota para o Flamengo, Zago concedeu uma entrevista em que desabafou. As fortes declarações sobre a falta de empenho dos jogadores e a cobrança por reforços minaram a permanência do técnico, que tinha o trabalho bem visto pela diretoria.

A equipe é lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas quatro pontos. O próximo desafio será diante do Goiás, no dia 3 de julho (segunda-feira), na Serrinha.

VEJA A NOTA COMPLETA DO CORITIBA: