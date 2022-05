Coritiba 1 x 0 América Mineiro: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Coritiba recebeu o América-MG, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, e venceu por 1 a 0, gol de Andrey.

O time visitante ficou com um jogador a menos logo no primeiro, após expulsão do zagueiro Maidana. Com o resultado, o Coxa vai para 10 pontos e fica na parte de cima da tabela. Já o América-MG continua com nove pontos e perde a chance de encostar nas primeiras posições do torneio nacional

Palpites

inter@

Escalação

Coritiba: Jailson; Patric, Conti, Maidana e João Paulo; Lucas Kal, Gustavo, Matheusinho e Rodriguinho; Henrique Almeida e Aloísio.

Técnico: Vagner Mancini

América Mineiro: Alex Muralha; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán, Guilherme Biro; Robinho, Andrey e Willian Farias; Igor Paixão, Alef Manga e Léo Gamalho.

Técnico: Gustavo Morínigo

Coritiba x América Mineiro

Estádio: Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba, Paraná

Horário: 17:30h (de Brasília), domingo, 15 de maio

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo