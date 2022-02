Corinthians x São Bernardo: onde assistir, horário, palpites e escalações

O Corinthians recebe o São Bernardo em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista de 2022. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (16), na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h30 horas.

O Timão busca a terceira vitória seguida na competição. Na última rodada, o time não entrou em campo, pois o jogo com o Palmeiras, que disputava o Mundial, foi adiado. A equipe lidera o Grupo A e soma 10 pontos com três vitórias, um empate e uma derrota.

O Tigre do ABC vem de vitória importante. Venceu o Bragantino, atual vice-campeão sulamericano, em casa. O São Bernardo é líder do Grupo B com 11 pontos, somando três vitórias, dois empates e uma derrota.

ONDE ASSISTIR

No canal fechado, o Premiere exibe. No streaming, o Paulistão Play. A Record transmite na tv aberta.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Giuliano, Paulinho, Renato Augusto e Willian; Róger Guedes. Técnico: Fernando Lázaro

São Bernardo: Júnior Oliveira; Cristovam, Joílson, Mateus Salustiano e Igor Fernandes; Ligger, Rodrigo Souza e Vitinho Mesquita; Paulinho Moccelin, Silvinho e Davó. Técnico: Márcio Zanardi.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x São Bernardo

Data e hora: 16/2, às 21h30 horas

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

