Corinthians x Santos: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Corinthians e Santos se enfrentam neste domingo (18), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em duelo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

O Timão ocupa a 10ª colocação na tabela, com 10 pontos. Na última rodada, a equipe alvinegra sofreu uma virada para o Mirassol, perdendo por 2 a 1 fora de casa. No meio da semana, pela Copa Sul-Americana, venceu o Racing-URU por 1 a 0 com gol de Matheus Bidu, resultado que colocou o clube na vice-liderança do Grupo C, com 8 pontos — um a mais que o América de Cali e três a menos que o líder Huracán.

O Santos, por sua vez, vive um momento delicado. Com apenas 5 pontos conquistados, o time ocupa a 19ª posição, dentro da zona de rebaixamento. Na rodada anterior, empatou sem gols com o Ceará, em partida disputada no Allianz Parque. A última vitória santista aconteceu no dia 16 de abril, contra o Atlético-MG, por 2 a 0. Diferentemente do rival, o Peixe teve a semana livre para treinamentos, comandados pelo técnico Cléber Xavier.

Em 2025, os rivais já se enfrentaram duas vezes pelo Campeonato Paulista, e o Corinthians levou a melhor em ambas, vencendo por 2 a 1 nos dois confrontos.

Onde assistir

Globo (TV aberta)

Premiere (pay-per-view)

Palpites

Prováveis escalações

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martínez (Breno Bidon), André Carrillo e Romero; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Santos

Gabriel Brazão; Aderlan (Leo Godoy), Luan Peres, Zé Ivaldo e Escobar; Zé Rafael (Tomás Rincón), Gabriel Bontempo e Rollheiser, Thaciano (Barreal), Soteldo e Tiquinho Soares (Deivid Washington).

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)