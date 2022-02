Corinthians x Santos: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Corinthians e Santos entram em campo logo mais, às 21h35, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. O duelo acontece na NeoQuímica Arena, em São Paulo. O Timão vem de vitória na última rodada, mas o técnico Sylvinho chega para o duelo pressionado por causa do desempenho da equipe na competição.

Após duas rodadas com um desempenho abaixo do esperado, com um empate e uma derrota, o técnico Fábio Carille retorna ao banco de reservas após se recuperar da Covid-19.

Ficha técnica | veja horário, local e onde assistir Corinthians x Santos - 3ª rodada do Campeonato Paulista

Local: NeoQuímica Arena, em São Paulo (SP)

Data: 02/02/2022 (quarta-feira)

Horário: 21h35 (de Brasília)

Transmissão: Premiere, Youtube do Paulistão e streaming Paulistão Play Prováveis escalações Corinthians: Matheus Donelli, Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Giuliano e Renato Augusto; Róger Guedes, Gustavo Mosquito (Gabriel Pereira) e Mantuan. Técnico: Sylvinho. Santos: João Paulo; Kaiky, Eduardo Bauermann e Velázquez; Madson, Camacho, Vinícius Zanocelo, Ricardo Goulart e Lucas Braga; Ângelo e Marcos Leonardo. Técnico: Fábio Carille. LEIA MAIS Jogada Jogos de hoje: confira partidas de futebol desta quarta (02/02)

