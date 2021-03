Corinthians X Retrô: Timão decide a vida na Copa do Brasil 'longe de casa'

Em meio aos recordes de mortes e de internações por causa da pandemia, o Corinthians continua sua peregrinação para jogar longe de São Paulo.

Nesta sexta-feira, às 21h30, o time "recebe" o Retrô em Saquarema, no estado do Rio de Janeiro, em jogo único pela segunda fase da Copa do Brasil.

As partidas estão proibidas no Estado paulista como parte da fase emergencial do Plano São Paulo, que tenta diminuir a ocupação de leitos nos hospitais e baixar a taxa de transmissão do vírus.

Saquarema com série de restrições

Saquarema também tem uma série de restrições, como o fechamento das praias, barreiras de acesso e limite de ocupação nos hotéis. O Corinthians estreou na Copa do Brasil com vitória sobre o Salgueiro, por 3 a 0.

O Retrô é um time pernambucano e entrará em campo desfalcado do meia Stephano Leal. O jogador é filho do tetracampeão Branco, que está internado desde o último dia 16 por causa da Covid-19.