Corinthians x Palmeiras: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Corinthians e Palmeiras se enfrentam em jogo pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. A partida será nesta quinta-feira (16), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O Verdão lidera o Grupo D com 20 pontos em 8 jogos e está próximo da classificação. Já o Timão lidera o Grupo C com 14 pontos e também está perto da vaga.

Paralelamente, as equipes disputam a liderança da classificação geral - o Palmeiras - lidera, para ter vantagens nas finais. O Palmeiras vem de vitória diante do Água Santa por 1 a 0, enquanto o Corinthians de empate em 0 a 0 com a Portuguesa.



ONDE ASSISTIR

TNT, HBO Max

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Balbuena (Bruno Méndez), Gil e Fábio Santos; Roni, Fausto Vera (Du Queiroz), Renato Augusto e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Lázaro.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony, Endrick (Giovani) e Dudu. Técnico: Abel Ferreira.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Palmeiras

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Data e hora: 16 de fevereiro de 2023, às 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Rafael Tadeu Alves de Souza

Árbitro de vídeo: Marcio Henrique de Gois