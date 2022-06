Corinthians x Juventude: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Corinthians e Juventude se enfrentam neste sábado (11) em jogo da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será na Neo Química Arena, às 16h30 (de Brasília). Confira a tabela.

Vice-líder do campeonato, o Timão está a apenas um ponto do rival Palmeiras. A equipe soma 18 pontos numa campanha com cinco vitórias, três empates e duas derrotas.

Na outra ponta da tabela, o Juventude luta para sair da zona de rebaixamento. A equipe tem 10 pontos e acumula duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

ONDE ASSISTIR

Premiere e SporTV

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians: Cássio, Fagner (Rafael Ramos), João Victor (Gil), Raul Gustavo e Lucas Piton; Du Queiroz, Maycon (Giuliano) e Renato Augusto; Willian (Mantuan), Gustavo Mosquito (Adson) e Júnior Moraes (Róger Guedes). Técnico? Vítor Pereira.

Juventude: César; Rodrigo Soares, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Jean Irmer, Jadson, Yuri Lima (Óscar Ruiz) e Chico; Isidro Pitta e Vitor Gabriel (Paulinho Moccelin). Técnico: Marquinhos Santos.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Juventude

Data e hora: 11/06, às 16h30

Local: Neo Química Arena