Corinthians x Guarani: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Corinthians recebe o Guarani para o jogo decisivo das quartas de final do Campeonato Paulista. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 19 horas, na Neo Química Arena.

Com a segunda melhor campanha geral, o Timão ganhou a vantagem de jogar em casa. Somando 23 pontos em sete vitórias, dois empates e três derrotas, a equipe tem 19 gols marcados e nove sofridos.

Classificado em segundo do Grupo A pelo saldo de gols, o Guarani somou 14 pontos na Primeira Fase. A campanha tem quatro vitórias, dois empates e seis derrotas. São 12 tentos marcados e 17 sofridos.

ONDE ASSISTIR

No canal fechado, Premiere. No streaming, o Paulistão Play, além do canal de Youtube do Paulistão.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho e Renato Augusto; Gustavo Silva (Júnior Moraes), Willian e Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira

Guarani: Rafael Martins; Mateus Ludke, Ronaldo Alves, João Victor e Matheus Pereira; Madison (Bruno Silva), Índio (Rodrigo Andrade) e Giovanni Augusto; Yago (Ronald), Júlio César e Lucão do Break. Técnico: Daniel Paulista.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Guarani

Data e hora: 24/03, às 19 horas (de Brasília)

Local: Estádio Neo Química Arena, São Paulo (SP)

