Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Corinthians x Grêmio pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 31ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Corinthians enfrenta o Grêmio pela Série A
Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Corinthians e Grêmio se enfrentam pela Série A, em jogo pela 31ª rodada. O jogo será neste domingo (2), às 16h, na Neo Quimica Arena, em São Paulo (SP).

O Timão é o 10º colocado com 39 pontos e venceu o Vitória por 1x0 fora de casa na rodada anterior.

Já o Grêmio, é o 11º com 39 e venceu o Juventude por 3x1.


ONDE ASSISTIR

Globo e Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS

Hugo Souza (Felipe Longo); Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Martinez, Charles, Carrillo e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

GREMIO

Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur e Edenilson; Alysson, Amuzu e Carlos Vinicius.


Arbitragem

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

Assuntos Relacionados

Jogada

Corinthians x Grêmio pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 31ª rodada da Série A

Redação Há 12 minutos
Pedro Raul em jogo pelo Ceará contra o Botafogo

Jogada

Ceará x Fluminense: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

As equipes dão sequência a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, na Arena Castelão

Samuel Conrado 02 de Novembro de 2025
Foto de Rodger Ranieri, novo presidente do Ferroviário

Jogada

Rodger Ranieri é eleito novo presidente do Ferroviário; veja detalhes

O advogado assume a presidência do clube para o triênio 2026-2028

Daniel Farias 01 de Novembro de 2025
Pochettino em ação pelo Fortaleza

Jogada

Pochettino desfalca o Fortaleza no Clássico-Rei após terceiro cartão amarelo

Meia-atacante argentino foi advertido na partida contra o Santos, na Vila Belmiro

Daniel Farias 01 de Novembro de 2025
‘Não precisa sair da zona agora, mas dia 7 de dezembro’, diz Lucas Sasha após empate do Fortaleza

Jogada

‘Não precisa sair da zona agora, mas dia 7 de dezembro’, diz Lucas Sasha após empate do Fortaleza

Fortaleza está na 18ª colocação, somando 28 pontos. A distância para sair da zona é de cinco pontos

Daniel Farias 01 de Novembro de 2025
Foto de Com um a menos, Fortaleza vence o Ceará no Clássico-Rainha

Jogada

Com uma a menos, Fortaleza vence o Ceará no Clássico-Rainha

Leoas venceram em duelo válido pela 6ª rodada da fase de grupos

Ian Laurindo* 01 de Novembro de 2025