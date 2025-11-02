Corinthians x Grêmio pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações
As equipes se enfrentam em jogo pela 31ª rodada da Série A
Corinthians e Grêmio se enfrentam pela Série A, em jogo pela 31ª rodada. O jogo será neste domingo (2), às 16h, na Neo Quimica Arena, em São Paulo (SP).
O Timão é o 10º colocado com 39 pontos e venceu o Vitória por 1x0 fora de casa na rodada anterior.
Já o Grêmio, é o 11º com 39 e venceu o Juventude por 3x1.
ONDE ASSISTIR
Globo e Premiere
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CORINTHIANS
Hugo Souza (Felipe Longo); Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Martinez, Charles, Carrillo e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.
GREMIO
Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur e Edenilson; Alysson, Amuzu e Carlos Vinicius.
Arbitragem
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Douglas Pagung (ES)
VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)
