Corinthians x Gremio: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Corinthians entra em campo nesta domingo, 5 de dezembro às 16:00h (horário de Brasília), contra o Grêmio pelo Brasileirão. A partida será no Estádio, Neo Química Arena, em São Paulo, São Paulo pela 37ª rodada.

No G-4 com 56 pontos, o Timão quer garantir uma vaga na Fase de Grupos da Libertadores e para isso precisa vencer o desesperado Grêmio.

O time gaúcho vem de animadora vitória contra o São Paulo por 3 a 0 em Porto Alegre, mas ainda está em situação complicada. Com 39 pontos em 18º, o Imortal está 4 pontos do Cuiabá, primeiro time fora do Z4, por isso precisa vencer desesperadamente.

Transmissão

O jogo será transmitido pelas emissoras: Rede Globo de Televisão, Premiere FC

Palpites

Escalação

Corinthians:

Cássio; João Pedro, João Victor, Gil e Fábio Santos; Xavier (Roni); Gabriel Pereira, Du Queiroz, Renato Augusto e Róger Guedes; Jô. Técnico: Sylvinho

Grêmio:

Gabriel Grando; Rafinha, Geromel, Kannemann e Cortez (Diogo Barbosa); Thiago Santos, Lucas Silva, Campaz, Jhonata Robert e Ferreira; Diego Souza. Técnico: Vágner Mancini

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo, São Paulo

Horário: 16:00h (de Brasília), domingo, 5 de dezembro