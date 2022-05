Corinthians x Fortaleza: Tinga retorna à titularidade do time de Vojvoda; veja escalação

O Fortaleza está escalado para enfrentar o Corinthians neste domingo (1º), às 16h (de Brasília), pela 4ª rodada da Série A do Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda escalou força máxima, com o retorno do capitão Tinga aos titullares.

Com a maratona de jogos, a comissão técnica promoveu um rodízio na equipe principal, mantendo o padrão tático 3-5-2 utilizado em competições nacionais e internacionais. Confira abaixo as escalações de Corinthians x Fortaleza.

Escalação do Corinthians

Cássio; Rafael Ramos, João Victor, Gil e Lucas Piton; Maycon, Paulinho, Willian e Renato Augusto; Róger Guedes e Júnior Moraes.

Legenda: Escalação do Corinthians para enfrentar o Fortaleza Foto: divulgação / Corinthians

Escalação do Fortaleza

Max Walef; Tinga, Benevenuto e Ceballos; Pikachu, Felipe, Jussa, Juninho Capixaba e Hércules; Moisés e Silvio Romero.

Legenda: Escalação do Fortaleza para enfrentar o Corinthians Foto: divulgação / Fortaleza

Desfalques

O técnico Vitor Pereira não poderá contar no Timão com Bruno Melo (razões contratuais) e João Pedro (lesão muscular).

Pelo lado do Leão, o treinador Vojvoda tem força máxima à disposição.

