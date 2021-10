Corinthians x Fluminense: veja onde assistir, horário, palpite e escalações

Às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, Corinthians recebe o Fluminense, pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na luta por uma vaga à Libertadores da América.

As duas equipes estão próximas na tabela de classificação. Os corintianos estão mais avançados, na 6ª colocação, com 39 pontos em 25 jogos. Enquanto o Fluminense ocupa a 9ª posição, com 33 pontos e 24 jogos.

O desempenho dos dois times nos últimos jogos é idêntido: venceram dois, empataram dois e perderam um.

Palpite para Corinthians x Fluminense

Transmissão

O duelo será transmitido ao vivo pelo SporTV e Premiere.

Prováveis escalações

Corinthians

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Giuliano e Renato Augusto; Gabriel Pereira, Willian e Róger Guedes. Técnico: Sylvinho.

Fluminense

Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Danilo Barcelos; André, Nonato e Yago; Caio Paulista, Luiz Henrique e Bobadilla. Técnico: Marcão.

Ficha técnica

Corinthians x Fluminense - 26ª rodada da Série A

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 13/10/2021 (quarta-feira)

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Auxiliares: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

Árbitro de vídeo: Heber Roberto Lopes (SC)