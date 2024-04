Corinthians desmantela 'Dinizismo' e bate o Fluminense com golaços de Wesley

Vencendo e convencendo, o Corinthians derrotou o Fluminense neste domingo, na Neo Química Arena, em São Paulo, e conquistou os seus primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro. Em jogo válido pela 4ª rodada, o time alvinegro, que ainda não havia balançado as redes na competição, fez 3 a 0 no rival carioca, com direito a dois golaços de Wesley - Cacá fez o outro gol corintiano. Os anfitriões se desdobraram na marcação, desmantelando a tática tricolor de sair trocando passes desde o goleiro, e fizeram jogo coletivo impecável, o melhor do time na temporada.

Com o resultado, o Corinthians chega aos 4 pontos e pula momentaneamente para a 12ª colocação. O Fluminense tem a mesma pontuação, mas fica atrás por causa do saldo. Na quarta-feira, no feriado de 1º de maio, a equipe alvinegra enfrentará o América-RN, em Natal, pela terceira fase da Copa do Brasil. No mesmo dia, o tricolor carioca vai ao Maranhão encarar o Sampaio Corrêa.



Como foi o jogo

Pressionado para tirar o Corinthians da crise, o técnico António Oliveira promoveu a entrada do goleiro Carlos Miguel no lugar do ídolo Cássio, questionado pela torcida por seguidas falhas, e do zagueiro Cacá. Machucado, Yuri Alberto deu lugar ao jovem Wesley, responsável por marcar o primeiro gol do time alvinegro no Brasileirão.



O ponta de 19 anos acertou um belo chute de fora da área, aos 39 minutos do primeiro tempo, em lance que premiou a disposição da equipe corintiana em pressionar a saída de bola do Fluminense por quase toda a primeira etapa.



Se o Corinthians mostrou muita dificuldade em criar jogadas nas últimas partidas, o duelo com o Fluminense pareceu perfeito para o time paulista desencantar. Como "Dinizismo" tem como regra principal evitar o chutão, com o time trocando passes desde os zagueiros, restou à equipe corintiana ser bastante aplicada na marcação no campo de defesa adversário. A tática acabou deixando o jogo bastante brigado, com cartões amarelos sendo distribuídos para ambos os lados e muito bate-boca entre os atletas.



O tricolor carioca, historicamente qualificado na proposta, não esteve bem e foi ao ataque pouquíssimas vezes, além de errar passes próximos da grande área, dando chances claras aos donos da casa - coincidentemente, o volante André, considerado importantíssimo no esquema da equipe carioca, está fora por lesão. Antes do fim da etapa inicial, um gol de placa: Wesley passou por Ganso, deixou Manoel no chão, driblou Felipe Melo e mandou para o fundo das redes, fazendo 2 a 0 para o Corinthians