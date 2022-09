Corinthians x Fluminense: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Corinthians e Fluminense se encontram nesta quinta-feira (15) para o segundo duelo da semifinal da Copa do Brasil. O duelo será às 20h (de Brasília) na Neo Química Arena, em São Paulo.

No jogo de ida, os times ficaram no empate de 2 a 2, no Maracanã. Caso empatem novamente, a decisão vai para os pênaltis. A vitória classifica qualquer uma das equipes.

O Timão enfrentou o Bragantino, o Internacional e o São Paulo no Campeonato Brasileiro. A equipe paulista empatou duas vezes e venceu uma. Com a sequência, deixou o G-4 do torneio pela primeira vez. No entanto, o foco do time é mesmo a Copa do Brasil.

O Tricolor das Laranjeiras também jogou contra três equipes no intervalo entre os jogos: Palmeiras, Athletico e Fortaleza. Assim, conquistou uma vitória, empatou uma vez e foi derrotado. Assim, o time se manteve na quarta posição.

ONDE ASSISTIR

SporTV

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vitor Pereira.

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; Felipe Melo (Wellington), Yago (Martinelli) e Ganso; Matheus Martins, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Fluminense

Data e hora: 15/09, às 20h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte