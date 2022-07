Corinthians x Flamengo: confira onde assistir, horário, palpites, desfalques e escalações

Corinthians entra em campo nesta domingo, 10 de julho às 16:00h (horário de Brasília), contra o Flamengo pelo Brasileirão. A partida será no Estádio Neo Química Arena, em São Paulo.

O Timão entra em campo querendo entrar de vez no G-4 do Brasileirão (veja classificação) e contará com o apoio da torcida. Já o rubro-negro carioca tenta se aproximar do primeiro pelotão da Série A após um início ruim na competição.

Desfalques do Flamengo contra Corinthians

Corinthians e Flamengo antecipam os duelos que serão válidos pelas quartas de final da Copa Libertadores 2022. Para o jogo de hoje, pelo Brasileirão, Dorival Júnior não terá nomes importantes, como Arrascaeta, Matheusinho e Arão.

Desfalques do Corinthians contra o Flamengo

Já o técnico Vitor Pereira não poderá contar com lateral-direito Fágner e Maycon, lesionados. Willian e Mantuan também são dúvidas, além do atacante Junior Moraes. Paulinho e Renato Augusto ainda se recuperam de lesões graves.

Onde assistir à Corinthians x Flamengo

A partida será transmitida pela TV Globo e pelo Premiere

Palpites

Escalações de Corinthians e Flamengo

CORINTHIANS: Cássio; Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos; Cantillo, Du Queiroz e Giuliano; Lucas Piton, Adson (Giovane) e Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira.

FLAMENGO: Santos, Rodinei, Rodrigo Caio, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Diego), João Gomes e Victor Hugo; Vitinho, Everton Ribeiro e Gabigol. Técnico: Dorival Jr.

Ficha técnica - Corinthians x Flamengo

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 10 de junho de 2022 (domingo)

Horário: às 16h (de Brasília)

Transmissão: TV Globo e Premiere

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Auxiliares: Kleber Lucio Gil (SC-Fifa) e Guilherme Dias Camilo (MG-Fifa)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)