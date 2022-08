Corinthians x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Flamengo e Corinthians se enfrentam nas quartas de final da Libertadores da América. O duelo será nesta terça-feira (2), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.

O Timão venceu o Botafogo na última rodada do Brasileirão. No jogo, a equipe poupou titulares, mas deve ir com força total em busca da vaga na semi. O Corinthians se classificou após eliminar o Boca Juniors nos pênaltis, na Bombonera.

Sob comando de Dorival Júnior, o Flamengo vai em busca do tricampeonato continental e com força máxima. A equipe conquistou a quarta vitória consecutiva no Brasileirão. O time aplicou 4 a 1 em cima do Atlético-GO.

ONDE ASSISTIR

SBT e Conmebol TV

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians: Cássio, Fagner, Balbuena, Gil (Bruno Méndez) e Lucas Piton; Cantillo, Du Queiroz e Maycon; Willian, Adson (Gustavo Mosquito) e Yuri Alberto. Técnico: Vitor Pereira.

Flamengo: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes (Vidal), Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro. Técnico: Dorival Júnior.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Flamengo

Data e hora: 2/8, às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP).