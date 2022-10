CBF divulga áudio do VAR após polêmica em 1º jogo da final da Copa do Brasil: 'desvia na barriga'

Os áudios de comunicação entre o árbitro Braulio da Silva Machado e a cabine do VAR do jogo entre Corinthians x Flamengo foram divulgados nesta quinta-feira (3) pela Comissão de Arbitragem da CBF.

O intuito é explicar a não marcação de um possível pênalti de Léo Pereira, que tocou com o braço na bola em lance aos 36' do 2º tempo. A jogada iniciou quando Mateus Vital lançou a bola na área, Yuri Alberto furou e então a bola bateu em Leo Pereira.

"Braulio, já checado. A bola desvia na barriga dele e vai para o braço, está em ação de disputa, tá? Bate na barriga dele e vai para o braço, pode seguir", disse o VAR.

"De acordo com o texto das regras do jogo, esse impacto no braço, que surpreendeu o jogador defensor, que tinha seu braço em posição natural, é uma ação normal de jogo, não devendo ser penalizada pelo árbitro", explicou a CBF.

As equipes se enfrentaram no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena, nesta quarta-feira. Corinthians e Flamengo ficaram no empate sem gols.

O lance gerou muita polêmica dos dois lados. Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, se manifestou publicamente sobre o tema. Reclamou de pênalti e disse ter sido 'erro gravíssimo' da arbitragem.

Pelo Rubro-Negro, a reclamação é pela falta de critério após o amarelo dado a João Gomes, ainda no 1º tempo. O atleta chegou a chamar o árbitro de incompetente. Com a punição, o jogador está fora do duelo decisivo, no Maracanã.

