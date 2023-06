Corinthians x Cuiabá: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Corinthians e Cuiabá entram em campo neste sábado (10), às 18h30 de Brasília, na Neo Química Arena, em São Paulo, em partida válida pela 10ª rodada da Série A.

O Corinthians é o atual 16º colocado com oito pontos ganhos em nove jogos. Com uma campanha irregular, o Timão busca a vitória para tentar se distanciar da zona de rebaixamento. A equipe paulista vem de eliminação na primeira fase da Libertadores, após perder para o Independiente Del Valle, e espera fazer diferente no Brasileirão.

Já o Cuiabá também briga na parte de baixo da tabela, mas vive uma situação um pouco melhor que o adversário. O Dourado é o 14º colocado com 11 pontos em nove partidas. A equipe está invicta há três jogos e vem de vitória fora de casa sobre o Goiás.

ONDE ASSISTIR

O jogo será transmitido exclusivamente pelo Premiere.

Últimos Jogos deste confronto

Data Resultados Campeonato 31/09/2022 Corinthians 2 - 0 Cuiaba Campeonato Brasileiro - Série A 07/06/2022 Cuiaba 1 - 0 Corinthians Campeonato Brasileiro - Série A 13/11/2021 Corinthians 3 - 2 Cuiaba Campeonato Brasileiro - Série A 26/07/2021 Cuiaba 1 - 2 Corinthians Campeonato Brasileiro - Série A

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil, Murillo e Bidu; Maycon, Fausto Vera e Renato Augusto; Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Alysson, Alan Empereur e Rikelme; Denilson, Fernando Sobral e Ronald; Emerson Ramon, Wellington Silva e Deyverson. Técnico: António Oliveira

Corinthians x Cuiabá | FICHA TÉCNICA

Competição: 10ª rodada da Série A

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 10/06/2023 (sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília)