Corinthians x Cruzeiro: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Corinthians e Cruzeiro entram em campo neste domingo (16), às 16h de Brasília, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), para disputar a primeira rodada da Série A do Brasileirão 2023, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista pelo Ituano. Na última edição do Brasileirão, a equipe paulista ficou na quarta colocação na tabela, garantindo vaga para a Libertadores de 2023.

Já o Cruzeiro foi eliminado nas semifinais do Campeonato Mineiro pelo América-MG. O time mineiro retorna nesta temporada à elite do futebol brasileiro. O Cruzeiro conquistou o título da última edição da Série B do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela Globo e pelo Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Roni, Giuliano, Fausto Vera e Adson (Paulinho ou Maycon); Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Lázaro.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Richard, Ramiro e Mateus Vital (Nikão); Wesley (Daniel Jr.), Bruno Rodrigues e Gilberto. Técnico: Pepa.

CORINTHIANS X CRUZEIRO | FICHA TÉCNICA

Competição: Primeira rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 16/04/2023 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)