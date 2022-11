Corinthians x Ceará: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Na luta contra o rebaixamento, o Ceará encara o Corinthians, neste sábado (5), às 20h30, em confronto decisivo pela 36ª rodada do Brasileirão. A três partidas para o fim da Série A, o Vozão quer escapar do Z4, enquanto o Timão já garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores. O confronto acontece na Neo Química Arena, em São Paulo.

Pressionado, com nove jogos sem vitória e uma sequência de seis derrotas e três empates, o Ceará ocupa a 17ª colocação com 34 pontos. Na última rodada, a equipe foi derrotada pelo Fluminense por 1 a 0, na Arena Castelão. O Alvinegro de Porangabuçu precisa vencer o Corinthians e secar Cuiabá, Coritiba e Atlético-GO.

O time de São Jorge carimbou o passaporte para a fase de grupos da Libertadores na última rodada, quando venceu o Flamengo por 2 a 1, no Maracanã. O Corinthians ocupa a 5ª posição, com 61 pontos. A equipe de Vitor Pereira terá o apoio da torcida que tem uma das maiores médias de público da competição.

Qual horário

A partida válida pela 36ª rodada acontece às 20h30, deste sábado (5).

Onde assistir

A partida será transmitida pelo Premiere, rádio Verdinha (AM 810), além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

PALPITES

inter@

ESCALAÇÕES (PROVÁVEIS)

Corinthians: Cássio; Bruno Méndez (Fagner), Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto e Renato Augusto; Mateus Vital, Yuri Alberto e Roger Guedes. Técnico: Vítor Pereira.

Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Luiz Otávio, David Ricardo (Gabriel Lacerda) e Bruno Pacheco; Richard Coelho, Geovane (Richardson) e Vina; Lima, Erick e Jô. Técnico: Juca Antonello.

DESFALQUES E RETORNOS

Para o confronto, o Ceará tem cerca de sete desfalques. Cléber foi expulso contra o Fluminense e não joga neste sábado. Os outros desfalques estão no DM Alvinegro, que conta com Messias, Lindoso, Lucas Ribeiro, Michel Macedo, Matheus Peixoto e Mendoza.

Artilheiro da equipe na temporada com 20 gols, 10 no Brasileirão, Mendoza iniciou os testes para transição com bola, mas não embarcou para São Paulo. Quem retorna é o zagueiro Luiz Otávio, que cumpriu suspensão no jogo contra o Fluminense.

No lado paulista, os desfalques ficam no departamento médico do clube. O treinador português não conta com o volante Maycon e nem com os atacantes Adson, Gustavo Silva e Júnior Moraes. Os quatro atletas estão em tratamento de suas lesões.

O Corinhians terá o retorno do treinador Vitor Pereira, que cumpriu suspensão na rodada 35, além das voltas de Balbuena e Renato Augusto. O zagueiro e o meia já entraram no decorrer do jogo contra o Flamengo e estão liberados do DM para o confronto diante do Ceará neste sábado.

Legenda: Renato Augusto retornou de lesão contra o Flamengo e deve ser titular contra o Ceará Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians

HISTÓRICO DE CONFRONTOS

O Ceará levou a melhor nos dois últimos encontros contra o Corinthians pelo Brasileirão, ambos na Arena Castelão. Na rodada 35 da Série A de 2021, o Vozão venceu por 2 a 1. Já o confronto pelo primeiro turno deste ano terminou 3 a 1 para o Alvinegro cearense.

Legenda: Vice-artilheiro do Ceará na temporada com 12 gols, Vina marcou na vitória do Ceará sobre o Corinthians, pelo primeiro turno Foto: Fabiane de Paula / SVM

No histórico geral, com todas as competições, as equipes se enfrentaram em 28 oportunidades, com 13 vitórias do Corinthians, 6 triunfos do Ceará e 9 empates.

No recorte apenas da Série A, foram 22 jogos, com vantagem também corinthiana com 11 vitórias, contra 5 do Ceará, além de 6 empates até aqui.

FICHA TÉCNICA | CORINTHIANS X CEARÁ

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 05/11/22 (sábado)

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

Quarto Árbitro: Salim Fende Chávez (SP)

Árbitro de Vídeo (VAR): Wagner Reway (PB)