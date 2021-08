Corinthians x Ceará: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

O Ceará tem um desafio importante na Série A do Brasileiro de 2021 neste domingo (15): enfrenta o Corinthians, às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto pode consolidar a equipe na briga pela parte alta da tabela, uma vez que soma 23 pontos e inicia a rodada na 7ª posição.

O aspecto da pontuação, de fato, é o principal fator. Com campanha superior à da temporada de 2020, a equipe pontuou em 13 dos 15 jogos que realizou até o momento. Em busca dos 45 pontos mágicos para se garantir na elite, tem margem segura do Z-4 no momento: 9.

inter@

Dentro da classificação, pode entrar no G-6 com um resultado positivo - zona de classificação para a Taça Libertadores - e ainda abrir distância também do Corinthians. Com uma vitória nas últimas cinco partidas, o time começa a rodada na 12ª posição, com 18 - hoje, no setor da Sul-Americana.

Marca histórica

Em campo, o Ceará tem a oportunidade de fazer história no Brasileirão. Sem perder há 11 jogos, o time pode ampliar o recorde e garantir a maior invencibilidade de um clube nordestino no atual formato da Série A, instaurado em 2006.

No momento, a sequência está igualada com a do Sport, que ficou 11 jogos sem perder em 2015. Para isso, será necessário ampliar o rendimento como visitante: o Vovô ainda não venceu fora de casa, com seis empates e uma derrota.

Mudança na escalação

O técnico Guto Ferreira não vai contar com o meia Vina, suspenso por acúmulo de cartões. No esquema tático 4-2-3-1, o atleta atua centralizado na armação e deve ser substituído por Jorginho.

Legenda: Vina foi o maior destaque do Ceará na temporada passada Foto: Thiago Gadelha / SVM

Na defesa, dois zagueiros atravessam boa fase e brigam por duas posições: Luiz Otávio e Lacerda. A expectativa é do capitão alvinegro retomar o posto ao lado de Messias entre os titulares do time.

Após punição do STJD e recuperação física, o lateral Gabriel Dias e o atacante Jael estão disponíveis e podem ser relacionados. Com a semana livre para treinos, a comissão técnica teve maior contato com os reforços - Erick e Airton - que podem ganhar uns minutos a mais em campo.

Momento do Corinthians

O Corinthians chega para o jogo após empatar o clássico paulista com o Santos. O duelo vai marcar a reestreia do ídolo Renato Augusto. O atleta treinou com o elenco e será opção no 2º tempo.

Legenda: Renato Augusto se recupera fisicamente e deve ser utilizado no 2º tempo Foto: Rodrigo Coca / Corinthians

O técnico Sylvinho contará com o retorno do volante Cantillo, recuperado de lesão muscular. O colombiano deve formar dupla no meio-campo com Giuliano, outro reforço recente do Timão.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Campeonato Brasileiro - 16ª rodada

Data: 15 de agosto de 2021

Hora: 16 horas

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Transmissão: TV Verdes Mares, Premiere, Rádio Verdes Mares e tempo real do Diário do Nordeste

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (FIFA)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Rafael Trombeta (PR)

Corinthians

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo e Adson; Gustavo Mosquito e Giuliano; Jô. Técnico: Sylvinho.

Ceará

Richard; Buiú, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Marlon e Jorginho; Mendoza, Lima e Cléber. Técnico: Guto Ferreira.