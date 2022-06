Corinthians x Boca Juniors: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Corinthians entra em campo nesta terça-feira (28), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Boca Juniors, pelo jogo de ida das Oitavas de Final da Taça Libertadores da América. O duelo acontece na Neo Quimica Arena, em São Paulo (SP).

As duas equipes se classificaram pelo Grupo E, com o time argentino liderando com 10 pontos e o Timão em segundo com nove. Nos confrontos, o Corinthians venceu em São Paulo (2x0) e empatou em La Bombonera (1x1).

Palpite para o jogo

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo no SBT, Conmebol TV

Prováveis escalações

Corinthians:

Cássio, Fagner, João Victor (Robert Renan), Raul Gustavo e Lucas Piton (Fábio Santos); Du Queiroz, Roni e Giuliano; Gustavo Mantuan, Willian e Róger Guedes.

Boca Juniors:

Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo e Agustín Sandez; Pol Fernández, Alan Varela e Óscar Romero; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto e Sebastián Villa.



Ficha técnica | Corinthians x Boca Juniors

Local: Neo Quimica Arena, em São Paulo (SP).

Data: 28/06/2022

Horário: 21h30 (de Brasília)