Corinthians x Bahia pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Corinthians e Bahia se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste Sábado (16), pela 20ª rodada da Série A. O jogo será às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo

O Timão é o 13º colocado com 22 pontos e vem de derrota para o Juventude por 2x1 em Caxias do Sul.

Já o Bahia é o 4º com 30 pontos e vem de empate em 3x3 com o Fluminense na Arena Fonte Nova.



ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Premiere e Sportv

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kayke (Talles Magno) e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior

BAHIA

Ronaldo; Gilberto, David Duarte. Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Michel Araújo (Cauly); Ademir, Kayky (Iago Borduchi) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni



ARBITRAGEM

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Nailton Junior de Souza Oliveira (CE) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Var: Rafael Traci (SC)