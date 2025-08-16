Corinthians x Bahia pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações
Partida é válida pela 20ª rodada da Série A
Corinthians e Bahia se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste Sábado (16), pela 20ª rodada da Série A. O jogo será às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo
O Timão é o 13º colocado com 22 pontos e vem de derrota para o Juventude por 2x1 em Caxias do Sul.
Já o Bahia é o 4º com 30 pontos e vem de empate em 3x3 com o Fluminense na Arena Fonte Nova.
ONDE ASSISTIR
A partida terá transmissão do Premiere e Sportv
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CORINTHIANS
Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kayke (Talles Magno) e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior
BAHIA
Ronaldo; Gilberto, David Duarte. Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Michel Araújo (Cauly); Ademir, Kayky (Iago Borduchi) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni
ARBITRAGEM
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
Assistentes: Nailton Junior de Souza Oliveira (CE) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
Var: Rafael Traci (SC)