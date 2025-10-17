Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Corinthians x Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Equipes se enfrentam pela 29ª rodada do torneio nacional

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:33)
Jogada

Corinthians Atlético Mineiro se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (27), pela 29ª rodada do torneio nacional. O jogo será às 18h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações. 

ONDE ASSISTIR

A partida Corinthians x Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Prime Video.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Maycon, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Atlético Mineiro: Everson; Vitor Hugo, Ruan e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Alan Franco, Guilherme Arana e Bernard; Rony e Dudu. Técnico: Jorge Sampaoli.

CORINTHIANS X ATLÉTICO MINEIRO | FICHA TÉCNICA

  • Competição: Campeonato Brasileiro

  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo

  • Data: 18/102025

  • Horário: 18h30

Redação Há 1 hora
zanocelo

Jogada

Zanocelo projeta Ceará x Botafogo e reforça versatilidade para ajudar o time

Equipes se enfrentam no domingo, na Arena Castelão

Crisneive Silveira Há 2 horas

Jogada

Botafogo terá cinco desfalques para enfrentar o Ceará; Veja provável escalação

Glorioso visita o Vozão neste domingo (19) no Castelão

Vladimir Marques 17 de Outubro de 2025

Jogada

Sem artilheiro, Cruzeiro terá cinco desfalques contra o Fortaleza; Veja provável escalação

Raposa recebe o Leão de Aço no Mineirão neste sábado (18)

Vladimir Marques 17 de Outubro de 2025
video

Jogada

Exclusivo: presidente do Fortaleza fala sobre aniversário de 107 anos e futuro do clube

Presidente Rolim Machado falou com exclusividade ao Jogada sobre o momento do clube

Redação 17 de Outubro de 2025
técnico

Jogada

Floresta renova com Leston Júnior para a temporada 2026

Anúncio foi feito nesta sexta-feira (17)

Crisneive Silveira 17 de Outubro de 2025