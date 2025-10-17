Corinthians x Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites
Equipes se enfrentam pela 29ª rodada do torneio nacional
Corinthians x Atlético Mineiro se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (27), pela 29ª rodada do torneio nacional. O jogo será às 18h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Corinthians x Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Prime Video.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Maycon, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.
Atlético Mineiro: Everson; Vitor Hugo, Ruan e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Alan Franco, Guilherme Arana e Bernard; Rony e Dudu. Técnico: Jorge Sampaoli.
CORINTHIANS X ATLÉTICO MINEIRO | FICHA TÉCNICA
Competição: Campeonato Brasileiro
Local: Neo Química Arena, em São Paulo
Data: 18/102025
Horário: 18h30