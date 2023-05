Corinthians x Atlético-MG: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Corinthians enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira (31), 21h30 (horário de Brasília), na Neo Quimica Arena, em São Paulo (SP), pelas Oitavas de Finais da Copa do Brasil.

No jogo de ida no Mineirão, o Galo venceu por 2 a 0, chegando em vantagem para o confronto. Na Série A, o Atlético/MG é o 4º com 14 pontos, enquanto o Timão é o 14º com 8.

Onde vai passar

Vai passar no Sportv, Premiere e Amazon Prime Video

Palpites

Confira os palpites dos torcedores para a partida entre Corinthians x Atlético-MG:

Prováveis Escalações

CORINTHIANS:

Cássio; Bruno Méndez (Fagner), Gil, Murillo e Bidu; Roni, Fausto Vera e Maycon (Renato Augusto); Adson, Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

ATLÉTICO-MG:

Everson; Mariano (Saravia), Nathan Silva, Jemerson e Rubens; Rodrigo Battaglia, Zaracho e Hyoran; Pavon, Paulinho e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet

Ficha técnica de Corinthians x Atlético-MG

Local: Neo Quimica Arena, em São Paulo (SP)

Data: 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)