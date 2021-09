Corinthians vence Palmeiras e larga na frente em final do Brasileirão Feminino

Corinthians e Palmeiras protagonizaram o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Feminino A-1, neste domingo (12). Mesmo no Allianz Parque, em São Paulo, o Timão abriu vantagem ao vencer o arquirrival por 1 a 0, com gol de Gabi Portilho.

Este foi o primeiro dérbi em uma final da competição e contou com a presença de Pia Sundhage, técnica da Seleção Brasileira, nas tribunas do estádio. Potência na categoria, o Corinthians já tem dois títulos nacionais, enquanto o Palmeiras chegou pela 1ª vez à decisão.

A partida decisiva está marcada para o dia 26 de setembro, às 20h, na Neo Química Arena, em São Paulo. O Corinthians jogará por um empate para ser campeão, enquanto o Palmeiras precisa vencer por dois gols de diferença para levantar a taça no tempo normal. Uma vitória alviverde por apenas um gol deixa a decisão para os pênaltis.

O jogo

O primeiro tempo foi nervoso e de poucas oportunidades. Os dois rivais priorizaram a marcação e praticamente não chegaram com perigo. O principal lance ocorreu aos 26, quando Adriana balançou a rede após cabeçada de Gabi Portilho e grande defesa de Jully. Gabi, entretanto, estava impedida e o gol corintiano foi anulado após checagem no VAR.

O segundo tempo começou mais movimentado e Yasmin, do Corinthians, levou perigo. Após boa tabela com Tamires, invadiu a área e finalizou para fora. Aos 18, o Corinthians chegou novamente em chute de Gabi Zanotti, que passou perto da trave. Dois minutos depois, o gol saiu em bola parada. Victoria Albuquerque cobrou falta e Gabi Portilho esticou o pé para completar: 1x0.

O Corinthians ainda chegou bem em chute de Victoria Albuquerque, respondido pelo Palmeiras com Katrine, que chutou muito forte e levou perigo. Apesar da tentativa de reação do Palmeiras, o placar não se alterou mais até o apito final.