Corinthians vence Liverpool no Uruguai em sua estreia na Libertadores

O Corinthians goleou o Liverpool uruguaio por 3 a 0 nesta quinta-feira, no Estádio Centenário,em Montevidéu, pela primeira rodada do Grupo E da Copa Libertadores.

O primeiro gol da partida foi marcado pelo paraguaio Balbuena no primeiro minuto dos acréscimos da etapa inicial. Roger Guedes, aos 48 e 62, completou o placar.

Na tabela

Com este resultado, o Timão lidera o grupo,comtrês pontos, os mesmos do Argentinos Juniors mas com melhor saldo de gols. Independiente del Valle e Liverpool estão atrás, sem pontos.

Os gols

Aos 46, o paraguaio Balbuena saltou mais que a defesa local após um escanteio mal cobrado e fez decabeça o primeiro gol do time paulista.

E o segundo tempo começou ainda melhor para o Corinthians: logo aos três minutos, Roger Guedes recebeu um passe da direita e bateu Britos com um chute cruzado.

Em um contra-ataque,aos 62 minutos, Roger Guedes marcou seu segundo gol e o terceiro de sua equipe. O atacante finalizou uma jogada de ataque muito rápida com um chute forte.