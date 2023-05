Corinthians terá retorno importante para jogo contra o Fortaleza; veja escalação

Após ser derrotado pelo Independiente del Valle (EQU) na Libertadores, o Corinthians vai em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro. No torneio nacional, o Timão terá pela frente o Fortaleza. As equipes se enfrentam nesta segunda-feira (8), na Neo Química Arena. Para o duelo, o técnico Vanderlei Luxemburgo terá retorno importante, mas deve ficar de olho em jogadores pendurados com cartões.

O lateral-esquerdo Fábio Santos poderá retornar à titularidade após se recuperar de uma virose. No entanto, Renato Augusto segue como desfalque, já que se recupera de uma lesão no joelho direito.

Já o volante Fausto Vera e o atacante Roger Guedes, artilheiro da equipe com 14 gols, estão pendurados com dois cartões amarelos. Os dois foram advertidos nos jogos contra o Cruzeiro,

Os comandados de Vanderlei Luxemburgo venceram o Cruzeiro na estreia da Série A. Depois, foram derrotados pelo Goiás (3 a 1) e no clássico diante do Palmeiras (2 a 1). O Corinthians é o primeiro da zona de rebaixamento, na 15ª posição da tabela. A equipe está com três pontos, numa campanha com uma vitória e duas derrotas.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Roni, Fausto Vera e Matheus Araújo; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto (ou Pedro). A equipe enfrenta o Tricolor do Pici a partir das 20h (de Brasília). O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham a partida ao vivo e em tempo real.