Corinthians terá dois desfalques para jogo contra o Ceará; veja quem são

Nesta reta final de Brasileirão, o Ceará segue na luta contra o rebaixamento e nas próximas partidas vai enfrentar Corinthians, Avaí e Juventude, sendo apenas o jogo da última rodada dentro de casa, mas fora da Arena Castelão, em decorrência da punição sofrida pelo clube alvinegro devido à invasão de campo na partida contra o Cuiabá no dia 16 de outubro.

O jogo contra o Corinthians está marcado para este sábado, (5), às 20h30, na Neo Química Arena e será válido pela 36ª rodada da Série A. Para esta partida o Timão não terá novidades quanto aos desfalques. Adson segue em recuperação da cirurgia a que foi submetido e do estiramento na coxa esquerda e Gustavo Mosquito também não deve entrar em campo tão cedo devido ao rompimento do ligamento do joelho direito.

Fagner é dúvida no time principal e Júnior Moraes e Maycon treinaram com o grupo, mas os atletas estão sendo preparados para 2023 e não devem entrar em campo. Por outro lado o Corinthians terá o retorno do técnico Vítor Pereira que estava suspenso contra o Flamengo.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CORINTHIANS

O Timão deverá ir a campo com Cássio; Bruno Méndez, Gil Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto e Renato Augusto; Mateus Vital, Yuri Alberto e Róger Guedes.