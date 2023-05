Corinthians negocia contratação de técnico Vanderlei Luxemburgo

O Corinthians segue em busca de um novo técnico para a vaga de Cuca, que pediu demissão na última quinta-feira (4). Após recusas de Tite, ex-Seleção Brasileira, e Mano Menezes, do Internacional, a diretoria teve negociação sem avanço com Roger Machado e agora definiu um novo alvo: Vanderlei Luxemburgo. Segundo o ge, as tratativas já foram iniciadas.

O último trabalho de Luxa foi em 2021, pelo Cruzeiro. Multicampeão, com passagem por gigantes nacionais, Seleção Brasileira e o Real Madrid, o profissional de 70 anos é avaliado com a experiência necessária para o atual momento de oscilação do clube.

A tendência é de um desfecho positivo. O próximo compromisso do Corinthians é terça (2), quando encara o Independiente Del Valle-EQU, às 21h, na Neo Química Arena, pelo Grupo E da Libertadores. Caso a regularização não ocorra, o interino Danilo, treinador do Sub-20, segue no cargo, com o apoio de Fernando Lázaro como auxiliar da comissão técnica.

Nomes estrangeiros

Legenda: Com 68 anos, o português Jorge Jesus está no radar do Corinthians Foto: Ozan Kose / AFP

Pela difculdade no mercado, a diretoria do Corinthians também avaliou nomes estrangeiro, segundo o ge. Dois nomes foram estudados, mas o departamento de futebol entendeu que uma negociação seria difícil no momento.

O primeiro foi o português Jorge Jesus. O profissional teve um trabalho de sucesso no Brasil em 2019, pelo Flamengo, quando conquistou Série A, Libertadores, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca, retornando depois para a Europa. Hoje, comanda o Fenerbahce, da Turquia, e tem contrato até o fim de maio de 2023, o que exigiria tempo.

Legenda: O português Leonardo Jardim é o técnico do Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos Foto: divulgação / Al Ahli

Uma outra opção seria o compatriota Leonardo Jardim, do Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. Conhecido em Portugal e na França, nunca defendeu uma equipe no Brasil, mas agrada a gestão.