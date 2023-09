Corinthians pode ter até cinco desalques para jogo contra o Fortaleza no Brasileirão

No meio da tabela do Brasileirão, o Corinthians busca se recuperar no torneio. O próximo desafio do time paulista será o Fortaleza na Arena Castelão, nesta quinta-feira (14). Para o duelo, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo pode ter até cinco desfalques. No entanto, o grupo conta também com retornos importantes.

FORA

Maycon está suspenso após ter sido expulso no jogo contra o Palmeiras. O volante é ausência importante. Roni, com lesão no tornozelo, e Giovane, lesionado na coxa esquerda, também estão fora da partida contra o tricolor.

DÚVIDA

Outros dois atletas podem desfalcar o Timão. Matías Rojas e Bruno Méndez foram convocados para as respectivas seleções, do Paraguai e do Uruguai, para as Eliminatórias da Copa do Mundo. As equipes entram em campo nesta terça-feira (12).

RETORNOS

O volante Gabriel Moscardo, que foi chamado para defender a seleção brasileira sub-23, voltou ao país. Os amistosos programados para a canarinho foram cancelados após um terremoto em Morrocos, país que receberia as partidas. O jogador de 17 anos já treinou com a equipe sob comando de Luxemburgo.

Já o meia Renato Augusto e o lateral Fagner poderão reforçar o grupo. Em recuperação, a dupla já participou das atividades táticas com o restante do elenco.

Assim, o time para enfrentar o Tricolor do Pici deve ser: Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Fausto Vera e Renato Augusto; Matías Rojas, Wesley e Yuri Alberto.

O Corinthians, que está em 13º na tabela, visita o Fortaleza nesta quinta-feira (14), a partir das 19h (de Brasília). O duelo, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro será na Arena Castelão.