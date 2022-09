Corinthians pode ser punido na Fifa por contratação de atacante Jô em 2020; entenda o caso

O Corinthians pode ser punido pela Fifa por conta da contratação do atacante Jô, hoje no Ceará. O motivo é a falta de pagamento para uma indenização ao Nagoya Grampus, do Japão, ex-clube do jogador antes de retornar ao futebol brasileiro, em junho de 2020.

Segundo o ge, o valor é de 2,6 milhões de dólares (cerca de R$ 13,6 milhões). A equipe foi condenada em 2020 pela entidade e tem como possível punição um "transfer ban” - que impede o registro de novos jogadores até quitação da dívida internacional.

“Por enquanto, estamos tranquilos com as negociações, vendo uma forma de pagamento que não prejudique nosso caixa”, declarou o presidente Duilio Monteiro Alves, do Timão, ao ge.

Entenda o caso

Jô deixou o Nagoya Grampus após desacordo com a equipe e descumprimento de pedidos da gestão. Com a paralisação dos jogos por conta da pandemia de Covid-19, com contrato em vigor, viajou ao Brasil sem autorização, recebeu sanções e posteriormente foi anunciado pelo Corinthians.

Para o time japonês, Jô abandonou o emprego. Por isso, uma ação na Fifa foi iniciada com pedido de indenização referente ao restante do vínculo, que seria encerrado no fim de 2021. Como o Timão se tornou o novo clube do centroavante, a Fifa definiu que o time paulista deve arcar com esse ônus.