Corinthians marca no fim e vence o Santos de virada no Brasileirão Feminino

Corinthians e Santos se enfrentaram neste domingo (27) em clássico da quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O Timão superou as Sereias por 2 a 1, com gols de Giovanna Campiolo e Mylena. Cristiane marcou pelas donas da casa. A partida foi realizada na Vila Belmiro, em Santos (SP).

Após a vitória, o Corinthians subiu para a 2ª colocação e está com 10 pontos. O São Paulo será o desafio da quinta rodada, quando as equipes se enfrentam no Parque São Jorge, no sábado (2).

Com o resultado, o Santos permanece na 11ª posição, somando três pontos. O próximo desafio será diante do Avaí/Kindermann, no Estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador (SC).

O JOGO

Em casa, as Sereias da Vila pressionaram na marcação. As Brabas tiveram dificuldade, principalmente com o perigo das anfitriãs na zona ofensiva. O Corinthians teve melhora e abriu o placar aos 25 minutos, com Giovanna Campiolo. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou e ela não desperdiçou a chance de finalizar. Não demorou e Tamires quase ampliou a vantagem das visitantes, mas foi cortada pela defesa adversária. O placar foi até o inteverlado em 1 a 0.

No segundo tempo, o Santos voltou mais forte no ataque e criou boas chances para chegar ao empate. E ele veio. Aos 29 minutos, Cristiane marcou após receber cruzamento de Gi Oliveira. O alívio durou pouco. Nos acréscimos, Mylena não deu chances para a goleira Vivi e marcou o segundo do Corinthians, levando o marcador a 2 a 1.

