Corinthians leva gol relâmpago, mas busca virada e vence o Guarani pelo Paulista

O Corinthians levou um susto ao sofrer um gol com 58 segundos de jogo, mas teve forças para reagir e venceu o Guarani nesta terça-feira, por 2 a 1, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista.

Róger Guedes na primeira etapa, e Fábio Santos, no segundo tempo, marcaram os gols da vitória corintiana enquanto Bruninho descontou para o Guarani.

Próximos jogos

Os dois times voltam a campo pelo Campeonato Paulista no final de semana. No sábado, o Guarani viaja até Ribeirão Preto para enfrentar o Botafogo no sábado. Já o Corinthians faz o clássico da rodada encarando o São Paulo no domingo, no estádio do Morumbi.

Classificação

Com o triunfo, o time do Parque São Jorge chega aos sete pontos e passa a ocupar a liderança provisória do Grupo C. Já o Guarani perde a chance de tomar o primeiro lugar do São Paulo e segue com quatro pontos no segundo posto do Grupo B.