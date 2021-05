Corinthians escolhe o ex-meia Danilo como técnico interino após saída de Vagner Mancini

O ex-jogador Danilo vai assumir o Corinthians como técnico interino após a demissão de Vagner Mancini no domingo (16). Multicampeão pelo clube paulista, o profissional é atualmente o treinador do time Sub-23.

Caso a gestão não anuncie um novo treinador até quinta-feira (20), Danilo irá comandar o time contra o Sport Huancayo, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 5ª rodada do grupo E da Sul-Americana. O time do Parque São Jorge já está eliminado e apenas cumpre tabela diante do rival peruano.

Legenda: Mancini foi demitido com 54% de aproveitamento com 45 jogos Foto: Alexandre Schneider/Pool/AFP

No momento, a diretoria analisa novos nomes. A lista contempla Fábio Carille, Mano Menezes e Antonio Carlos Zago, além de Dorival Junior e Lisca.

Depois de encerrar a carreira como atleta, em 2019, o ex-meia tirou licença B para treinadores de base da CBF. Danilo acompanhava com frequência os treinos do time principal comandados. O Corinthians terá duas semanas de preparação até a estreia na Série A, dia 30, diante do Atlético Goianiense.