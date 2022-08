Corinthians busca saída de meia Mateus Vital; Ceará, Fortaleza e outros clubes têm interesse

O Corinthians busca a saída do meia Matheus Vital, de 24 anos. O atleta retornou de empréstimo do Panathinaikos, da Grécia, e não está nos planos do elenco principal. Assim, o clube busca uma solução no mercado e pode liberá-lo sem necessidade de compensação financeira, segundo o ge.

Em caso de negociação, seria discutida uma divisão nos direitos econômicos do atleta. O jogador tem vínculo com o time paulista até o fim de 2023 e foi adquirido por R$ 6,8 milhões junto ao Vasco em 2018.

Legenda: Mateus Vital disputou 40 jogos pelo Panathinaikos, da Grécia Foto: divulgação

O jornalista Jorge Nicola revelou que Grêmio, Vasco, Fortaleza e Ceará estão entre os interessados no futebol brasileiro. O Club Brugge, da Bélgica, também monitora o jogador.

O movimento do Corinthians visa a diminuição da folha salarial e a possibilidade de mais espaço para Vital na carreira. A gestão também projeta uma recuperação financeira em uma futura venda.

Números da carreira

Revelado pelo Vasco, com passagens pela Seleção Brasileira nas categorias de base, Mateus Vital teve a melhor fase no time rubro-negro em 2017, quando participou de 30 jogos pelo profissional, com dois gols e duas assistências.

No ano seguinte, foi vendido para o Corinthians, onde somou 179 partidas entre 2018 e 2021, totalizando 14 gols e 19 assistências. Sem espaço, foi cedido ao Panathinaikos, da Grécia, e teve 40 exibições, com três gols em 2022.

