Corinthians anuncia Fernando Lázaro como novo treinador para 2023

O Corinthians anunciou, neste domingo (20), o novo técnico em substituição ao português Vítor Pereira. Fernando Lázaro, de 41 anos, que trabalhava como analista de desempenho no clube, acertou as bases com a diretoria e o contrato vai até 2023.

Filho do ex-lateral Zé Maria, ídolo do clube nos anos 80, ele atuou em diversas áreas técnicas do Timão. Além de analista, foi um gestor do CIFUT (Centro de Inteligência do Futebol) e também trabalhou como auxiliar técnico.

No histórico, Fernando Lázaro também teve duas passagens como treinador interino no Parque São Jorge. Em sete jogos pelo Corinthians, obteve seis vitórias e um empate. A apresentação oficial está prevista para 14 de dezembro, na reapresentação do elenco para a temporada de 2023.

Mudança na Seleção Brasileira

Fernando Lázaro seria observador de seleções adversárias do Brasil na Copa do Mundo. Em nota oficial do Corinthians, o clube comunica que um acordo foi feito com a CBF. Assim, Lázaro deixou a cidade de Turim e retornou ao Brasil para dar início ao planejamento no comando do futebol do clube.

Para o seu lugar na CBF, Gabriel de Oliveira vai ocupar a função no Catar. Gabriel faz parte das duplas de analistas que observaram os adversários do Brasil ajunto ao auxiliar técnico do RB Bragantino, Marcinho.