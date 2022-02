Corinthians anuncia contratação de técnico português Vitor Pereira, ex-Fenerbahce

O Corinthians anunciou, nesta quarta-feira (23), a contratação do técnico português Vitor Pereira para a temporada de 2022. Com 53 anos, o profissional assinou vínculo até dezembro deste ano.

O último clube foi o Fenerbahce, da Turquia. Com títulos no cenário europeu e asiático, tem passagem por times como Porto, de Portugal, Olympiacos, da Grécia, e o chinês Shanghai SIPG.

Através das redes sociais, o presidente da equipe paulista Duílio Monteiro explicou a negociação. “Esta decisão demorou mais do que a gente esperava, mas o resultado é exatamente o que a gente queria. Agora, a gente dá as boas-vindas a um cara que foi campeão onde passou”, declarou.

A chegada do comandante tem o objetivo de substituir Sylvinho, demitido com a oscilação do time no início do ano. A grande meta da gestão é tentar novamente a conquista do título da Libertadores.