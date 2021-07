Corinthians anuncia contratação de meia Renato Augusto

O Corinthians oficializou nesta quinta-feira (22) a contratação do meia Renato Augusto. O atleta estava livre no mercado após rescindir com o Beijing Guoan, da China, e assinou contrato até o fim de 2023.

Com 33 anos, chega com status de titular. No mercado nacional, o jogador era especulado no Flamengo.

No exterior, estava no futebol chinês desde 2016. Revelado pelo rubro-negro carioca, também teve passagem marcante pelo Bayer Leverkusen, da Alemanha. Na carreira, acumulou convocações para a Seleção Brasileira e foi campeão da Olimpíada realizada no Rio de Janeiro.

A diretoria do Corinthians também acertou a contratação do meia Giuliano para a temporada de 2021. O próximo alvo é o volante Paulinho, mas o atleta tem o desejo de atuar na Europa.