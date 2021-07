Corinthians anuncia contratação de meia Giuliano

O Corinthians oficializou nesta sexta-feira (16) a contratação do meia Giuliano. O atleta estava livre no mercado após rescindir com o İstanbul Başakşehir, da Turquia, e assinou contrato até o fim de 2023.

Com 31 anos, chega com status de titular. No mercado nacional, o jogador era alvo de Grêmio e Internacional.

No exterior, o meia atuou em clubes como Al Nassr, da Arábia Saudita, o Fenerbahçe, da Turquia, o Zenit, da Rússia. Na carreira, acumulou convocações para a Seleção Brasileira e participou de 14 jogos. Revelado pelo Paraná, foi campeão da Libertadores pelo Internacional em 2010.

A diretoria do Corinthians também busca a contratação do meia Renato Augusto para a temporada de 2021. O clube tem acerto com o atleta e aguarda uma rescisão com o Beijing Guoan, da China.